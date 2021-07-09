Кадры из парка возле легендарного когда-то стадиона обнародовали в сети. На них видно, что оккупанты запустили территорию.

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Парк возле "Донбасс Арены" зарос сорняками

На снимках можно увидеть высохшие деревья, которые в парке когда-то специально высаживали, а также сорняки, которые стали выше скамейки и пробиваются сквозь плитку.

Эти фото в своем твиттере разместил журналист Денис Казанский.

Донецк. Наши дни. Заброшенная территория "Донбасс Арены" зарастает сорняками и приходит в упадок. Спасибо, Россия,

– подписал он сообщение.

В то же время Казанский опубликовал фото того, как выглядел стадион до времени, когда туда ворвались российские наемники.

"Донбасс Арена": что о ней известно

Стадион построили в 2009 году, он был рассчитан на 52 667 зрителей.

Футбольную арену считали одной из лучших в мире.

Однако с приходом оккупантов на Донбасс там все начало приходить в упадок.

Последний матч на стадионе состоялся 2 мая 2014 года. Тогда "Шахтер" в своеобразном дерби обыграл "Мариуполь" со счетом 3:1.

Как теперь выглядит парк возле "Донбасс Арены": Фото из телеграма donetchanyn



Каким был парк до оккупации Россией / Фото из твиттера Дениса Казанского