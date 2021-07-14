Зокрема, вони зібралися ввести "реєстрацію" самозайнятих місцевих мешканців. Щонайменше, так пишуть місцеві ЗМІ.
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Нові "податки" від окупантів на Донбасі
Окупанти на Донбасі начебто провели дослідження, яке показало: більшість місцевих мешканців сплять і бачать, як все більше і більше наповнюють бюджет бойовиків.
Тож бойовики вирішили піти "за голосом народу" – і запровадити нові "податки". Зокрема, на дохід самозайнятих осіб.
Під ці "податки" можуть потрапити такі види зайнятості:
- Надання косметологічних послуг вдома.
- Надання фото- та відеопослуг.
- Здача житла в оренду подобово та погодинно.
- Надання послуг репетиторства.
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