Зокрема, вони зібралися ввести "реєстрацію" самозайнятих місцевих мешканців. Щонайменше, так пишуть місцеві ЗМІ.

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Нові "податки" від окупантів на Донбасі

Окупанти на Донбасі начебто провели дослідження, яке показало: більшість місцевих мешканців сплять і бачать, як все більше і більше наповнюють бюджет бойовиків.

Тож бойовики вирішили піти "за голосом народу" – і запровадити нові "податки". Зокрема, на дохід самозайнятих осіб.

Під ці "податки" можуть потрапити такі види зайнятості:

Надання косметологічних послуг вдома.

Надання фото- та відеопослуг.

Здача житла в оренду подобово та погодинно.

Надання послуг репетиторства.

Зверніть увагу: ідея оподаткування самозайнятих не вперше спадає на думку бойовикам. Ще у 2014 вони хотіли запровадити схожу систему, як писали у DW, та марно – на окупованій території фактично нікому і нічим платити ці "податки".

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