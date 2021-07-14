Зокрема, вони зібралися ввести "реєстрацію" самозайнятих місцевих мешканців. Щонайменше, так пишуть місцеві ЗМІ.

Варто побачити Дерева висохли, все в бур'янах: у мережі показали фото парку біля "Донбас Арени"

Нові "податки" від окупантів на Донбасі

Окупанти на Донбасі начебто провели дослідження, яке показало: більшість місцевих мешканців сплять і бачать, як все більше і більше наповнюють бюджет бойовиків.

Тож бойовики вирішили піти "за голосом народу" – і запровадити нові "податки". Зокрема, на дохід самозайнятих осіб.

Під ці "податки" можуть потрапити такі види зайнятості:

  • Надання косметологічних послуг вдома.
  • Надання фото- та відеопослуг.
  • Здача житла в оренду подобово та погодинно.
  • Надання послуг репетиторства.

Тим часом Прихильник "новоросії" Клецов очолив Миколаївську ТЕЦ