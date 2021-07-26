Пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе отметила, что "около 7:00 во время обстрела противником позиций ВСУ с применением артиллерии калибра 122 миллиметров (25 снарядов) получили боевое ранение 5 и боевое травмирование еще 2 военнослужащих".

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В ТКГ отметили: "ВСУ открыли огонь".

Украинская сторона СЦКК оперативно приняла меры "о немедленном прекращении огня со стороны противника".

Отправлена ​​письменная нота относительно грубого нарушения режима прекращения огня СММ ОБСЕ и МИД Украины (которое в дальнейшем совершает соответствующие действия на высшем международном уровне),

– сообщили в ТКГ.

Обстрел 26 июля: главное