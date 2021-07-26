Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных 26 июля. Они осуществили прицельный обстрел.
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Во время обстрела ранили украинских военных
Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Били из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.
В результате обстрела 4 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 3 – боевые травмы,
– рассказали в ООС.
Бойцам оказали первую медицинскую помощь. Их транспортировали в лечебное учреждение.
Как чувствуют себя украинские бойцы
- состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое;
- одного – средней степени тяжести;
- пятерых – удовлетворительное.
В ООС сообщили, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.
О действиях боевиков украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- За прошедшие сутки, 25 июля, оккупанты 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинский воин получил осколочные ранения. Еще один защитник пострадал в результате боевого травмирования. Обоих героев госпитализировали. Их состояние оценивают как средней тяжести.
- 24 июня в Харькове в больнице умер военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь. Перед тем его тяжело ранили на передовой.
- 22 июля Попасная, что на Луганщине, отметила 7-ю годовщину освобождения от оккупантов, однако тишина там не наступила. До сих пор боевики продолжают устраивать провокации.