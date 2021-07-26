Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных 26 июля. Они осуществили прицельный обстрел.

Читайте больше Боевики размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе, – ОБСЕ

Во время обстрела ранили украинских военных

Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Били из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела 4 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 3 – боевые травмы,

– рассказали в ООС.

Бойцам оказали первую медицинскую помощь. Их транспортировали в лечебное учреждение.

Как чувствуют себя украинские бойцы

состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое;

одного – средней степени тяжести;

пятерых – удовлетворительное.

В ООС сообщили, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях боевиков украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе: последние новости