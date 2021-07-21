Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС".

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Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію України з ЄС офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2",

– наголосив Кулеба.

Кулеба наголосив, що "МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін".

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