Зазначили, що США й Німеччина не терпітимуть, якщо Росія буде використовувати газ як зброю. Також Берлін обіцяє санкції проти Москви, коли Росія продовжить "шкідливу активність".
До теми США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України
Гарантії для України
- Німеччина має виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектору та недопущення енергозалежності України;
- Зокрема, у Меркель погодились організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.
- Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проєкти з Україною в сфері енергетики.
- Берлін буде використовувати всі важелі в російсько-українських переговорах щодо продовження транзитного контракту. Домагатимуться, аби його продовжили ще на 10 років.
- Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.
Так, США і Німеччина погодились, що в інтересах України й Європи продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Для цього мають призначити спеціального представника. Перемовини щодо продовження угоди про транзит повинні розпочатися не пізніше 1 вересня.
Активізація перемовин щодо Донбасу
Крім цього, в угоді зазначили, що Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з урегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску "Північного потоку-2". Берлін обіцяє активізувати переговори в нормандському форматі, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей.
США та Німеччина стверджують, що підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях.
Як відреагувала Україна
Міністерство закордонних справ України надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду. Українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.
Що цьому передувало
- Американські ЗМІ писали що в адміністрації Джо Байдена начебто закликали українську владу утриматися від критики "Північного потоку-2". Зокрема, й цієї угоди.
- У Держдепі це спростували. Наголосили, що не тиснули на Україну.
- Потім Штати та Німеччина офіційно підтвердили, що угоду таки уклали.
- Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон не хотів ризикувати відносинами з Берліном.