Зазначили, що США й Німеччина не терпітимуть, якщо Росія буде використовувати газ як зброю. Також Берлін обіцяє санкції проти Москви, коли Росія продовжить "шкідливу активність".

До теми США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України

Гарантії для України

Німеччина має виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектору та недопущення енергозалежності України;

Зокрема, у Меркель погодились організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Берлін профінансує 175 мільйонів доларів. Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проєкти з Україною в сфері енергетики.

Берлін буде використовувати всі важелі в російсько-українських переговорах щодо продовження транзитного контракту. Домагатимуться, аби його продовжили ще на 10 років.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Так, США і Німеччина погодились, що в інтересах України й Європи продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Для цього мають призначити спеціального представника. Перемовини щодо продовження угоди про транзит повинні розпочатися не пізніше 1 вересня.

Активізація перемовин щодо Донбасу

Крім цього, в угоді зазначили, що Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з урегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску "Північного потоку-2". Берлін обіцяє активізувати переговори в нормандському форматі, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей.

США та Німеччина стверджують, що підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях.

Зверніть увагу! Зауважили, що США контактували з Україною і Польщею під час розробки цих домовленостей з Німеччиною.

Як відреагувала Україна

Міністерство закордонних справ України надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду. Українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

Що цьому передувало