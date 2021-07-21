Так, адміністрація США вирішила не ризикувати. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

До теми США і Німеччина домовилися щодо "Північного потоку-2": якими будуть гарантії для України

Будь-яка розумна людина вважала би, що санкції навряд чи зупинять "Північний потік-2". Тому, Адміністрація США вирішила, що за таких обставин не варто ризикувати підривом, істотним ускладненням наших двосторонніх відносин з нашим ключовим союзником (Німеччиною – 24 канал),

– сказав Прайс.

США й Німеччина домовились про "Північний потік-2"

США і Німеччина таки уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Країни домовилися, що Україна отримає гарантії збереження транзиту газу після запуску скандального газопроводу.

Домовленість обіцяють оприлюднити 21 липня. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла перші деталі.

Зокрема, Німеччина буде добиватися продовження договору про транзит щонайменше на 10 років. Наявний договір чинний до 2024 року.

Також Берлін ініціюватиме санкції проти Росії, якщо вона обмежуватиме постачання газу та "використовуватиме енергію як зброю".

За словами Нуланд, якби США та Німеччина не домовилися, то для України це було б більш ризиковано, тому що газопровід вже побудований на 95%.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, що в адміністрації Джо Байдена начебто закликали українську владу утриматися від критики "Північного потоку-2". Однак в адміністрації Байдена частково спростували це.