Представники адміністрації Джо Байдена спокійно закликали українських колег відмовитись від критики "Північного потоку-2". Принаймні про це стверджують ЗМІ, посилаючись на власні джерела.
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Опозиція угоді може зашкодити відносинам Вашингтона і Києва
Наразі тривають напружені переговори щодо майбутньої угоди між США і Німеччиною щодо газопроводу. Відтак, у їхній розпал в адміністрації Байдена ходять розмови про те, що Україні варто не висловлювати обурення.
За словами чотирьох людей із адміністрація Байдена, виступ громадськості з опозицією до майбутньої угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Водночас високопоставлений чиновник адміністрації частково спростував ці дані. Він заявив, що ситуація є тоншою, ніж ця, але відмовився надати деталі.
Американські перемовники та дипломати подали сигнал, що відмовились від блокування "Північного потоку-2". За твердженнями ЗМІ, тепер "потрібно заспокоїти Україну", яка від запуску труби постраждає найбільше.
Північний потік-2: останні заяви
- США та Німеччина мають намір укласти угоду щодо "Північного потоку-2". Україні у ній начебто запропонують компенсацію.
- В німецькому уряді запевняють, що не хочуть, аби українці залишились без доходів до держбюджету через російський трубопровід.
- Володимир Зеленський зустрівся з Ангелою Меркель 12 липня і обговорив питання цієї труби і шкоди, яку вона може завдати України.
- Канцлерка Німеччини запевнила, що Україна залишається транзитною країною для газу, навіть якщо буде завершено будівництво газопроводу.