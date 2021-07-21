Представники адміністрації Джо Байдена спокійно закликали українських колег відмовитись від критики "Північного потоку-2". Принаймні про це стверджують ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

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Опозиція угоді може зашкодити відносинам Вашингтона і Києва

Наразі тривають напружені переговори щодо майбутньої угоди між США і Німеччиною щодо газопроводу. Відтак, у їхній розпал в адміністрації Байдена ходять розмови про те, що Україні варто не висловлювати обурення.

За словами чотирьох людей із адміністрація Байдена, виступ громадськості з опозицією до майбутньої угоди може зашкодити двостороннім відносинам Вашингтон – Київ. Чиновники також закликали українців не обговорювати з Конгресом потенційні плани США та Німеччини. Водночас високопоставлений чиновник адміністрації частково спростував ці дані. Він заявив, що ситуація є тоншою, ніж ця, але відмовився надати деталі.

Американські перемовники та дипломати подали сигнал, що відмовились від блокування "Північного потоку-2". За твердженнями ЗМІ, тепер "потрібно заспокоїти Україну", яка від запуску труби постраждає найбільше.

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