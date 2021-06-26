Водночас американська та німецька влада готова компенсувати Україні транзитні збори. Їх держава втратить через те, що трубопровід пролягатиме в обхід нашої території.
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На тлі завершення "Північного потоку-2" США та Німеччина також можуть надати допомогу Україні у будівництві нових електростанцій і розвитку інфраструктури.
Про що ще говорили
Держави також обговорили можливість припинення постачання блакитного палива газогоном, якщо Росія вирішить чинити тиск на нашу країну.
- Штати допускають введення санкцій проти Москви, якщо агресор скоротить постачання газу в Україну.
Окрім цього, Німеччина заявила, що готова розпочати переговори з Кремлем щодо продовження транзиту російського газу через Україну.
"Північний потік-2": що відомо
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.
- Штати видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".
До теми США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена