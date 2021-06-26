Водночас американська та німецька влада готова компенсувати Україні транзитні збори. Їх держава втратить через те, що трубопровід пролягатиме в обхід нашої території.

Читайте також Блінкен закликав Меркель знизити ризики від "Північного потоку-2" – Голос Америки

На тлі завершення "Північного потоку-2" США та Німеччина також можуть надати допомогу Україні у будівництві нових електростанцій і розвитку інфраструктури.

Про що ще говорили

Держави також обговорили можливість припинення постачання блакитного палива газогоном, якщо Росія вирішить чинити тиск на нашу країну.

Штати допускають введення санкцій проти Москви, якщо агресор скоротить постачання газу в Україну.

Окрім цього, Німеччина заявила, що готова розпочати переговори з Кремлем щодо продовження транзиту російського газу через Україну.

Основні положення домовленостей США та Німеччина планують погодити до візиту Ангели Меркель у Вашингтон. Робоча поїздка канцлерки відбудеться у липні.

"Північний потік-2": що відомо

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

Штати видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

До теми США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена