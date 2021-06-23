У ході зустрічі Блінкен підкреслив, що США продовжують виступати проти російського газогону. Блінкен також поговорив і з міністром закордонних справ Німеччини Гайком Маасом щодо цього питання.

Увага США і Німеччина планують завершити переговори щодо "Північного потоку-2" влітку, – Маас

Кримська платформа

Саміт Кримської платформи має ухвалити підсумковий документ про деокупацію захопленого Росією півострова. Про це сказав постійний представник президента в окупованому Криму Антон Кориневич. Він вважає, що документ буде важливим результатом саміту. А також додав, що Кримська платформа буде діятиме на постійній основі, а у Києві буде працювати її офіс.

Випуск "Голос Америки" за 23 червня 2021 року: дивіться відео