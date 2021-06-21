Країни прогнозують, що до того часу досягнуть перших результатів у перемовинах щодо трубопроводу. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Зверніть увагу США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена
За його словами, після останніх штрафних заходів, які ухвалив Вашингтон, вивели німецькі компанії і окремих персон.
Наразі переговори тривають. Ми збираємося знайти рішення до серпня (2021 року – 24 канал). Німецька делегація була нещодавно у Вашингтоні,
– наголосив Маас.
У травні вивели з-під санкцій оператора газопроводу та його директора Маттіаса Варніга. Це рішення пояснили тим, що газогін вже і так майже добудований, а санкції можуть зіпсувати відносини з Німеччиною. Водночас обмеження поширюються на російські компанії та судна, залучені в будівництві.
Що таке "Північний потік-2"?Це газопровід, який дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні гроші, навіть якщо не використовуватиме територію для транзиту.
Основне про газопровід: нагадаємо
- В червні завершили укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з'єднані між собою.
- Також продовжують роботи на другій нитці газопроводу.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, будівництво російського газопроводу необхідно негайно зупинити.