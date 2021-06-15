Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив про суттєве зростання готовності США розглядати питання компенсацій Україні у разі, якщо "Північний потік-2" таки добудують.

Зауважте Кулеба розповів, чого Україна чекає від Байдена на зустрічі з Путіним

Путін на шляху до перемоги. Але, у дипломатії є одне чудове правило: "Ніщо повністю не узгоджене, доки все не узгоджене",

– наголосив Кулеба.

Німеччина та США ведуть переговори

За словами Кулеби, Україна наразі не перебуває на етапі обговорення компенсації. Переговори ведуть США та Німеччина. Українська сторона участі в них не бере.

Кулеба наголосив: якщо Україну запросять долучитися до переговорів щодо можливої компенсації, пропозицію такої розмови можуть розглянути. Водночас не варто сподіватися, що Україна погодиться на те, що запропонують.

"Північний потік-2" для України становить не лише економічну загрозу. Насамперед – це питання безпеки.

"Північний потік-2": останні новини