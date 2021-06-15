Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив про суттєве зростання готовності США розглядати питання компенсацій Україні у разі, якщо "Північний потік-2" таки добудують.
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Путін на шляху до перемоги. Але, у дипломатії є одне чудове правило: "Ніщо повністю не узгоджене, доки все не узгоджене",
– наголосив Кулеба.
Німеччина та США ведуть переговори
- За словами Кулеби, Україна наразі не перебуває на етапі обговорення компенсації. Переговори ведуть США та Німеччина. Українська сторона участі в них не бере.
- Кулеба наголосив: якщо Україну запросять долучитися до переговорів щодо можливої компенсації, пропозицію такої розмови можуть розглянути. Водночас не варто сподіватися, що Україна погодиться на те, що запропонують.
- "Північний потік-2" для України становить не лише економічну загрозу. Насамперед – це питання безпеки.
"Північний потік-2": останні новини
- Володимир Зеленський 14 червня вкотре наголосив, що "Північний потік-2" необхідно зупинити.
- Пані посол України у США Оксана Маркарова зауважила: "Північний потік-2" – російська зброя проти Європи.
- У червні 2021 стало відомо, що Ангела Меркель поїде до США, щоб врегулювати ситуацію з "Північним потоком-2".