Деталі від Кулеби

США можуть кардинально вплинути на мирний процес між Україною та Росією. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю німецькому виданню.

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Ми очікуємо, що Байден скаже Путіну, що США на боці України та зроблять усе для відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави,

– сказав чиновник.

За його словами, коли Росія усвідомить, що США налаштовані серйозно, то займе конструктивну позицію та піде на суттєвіші поступки.

До речі, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що Байден готує Путіну "досить жорсткі послання".

Головне про зустріч Байдена та Путіна

Президенти зустрінуться о 14:00 16 червня у женевській віллі La Grange. Їх розмова складатиметься з 3 частин . На зустірчі будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. За словами помічника Путіна, формат тет-а-тет наразі не планують.

Політики обговорять стратегічну стабільність, пандемію, Україну, кібербезпеку, економіку та інші актуальні питання.

Після зустрічі президенти не даватимуть спільну пресконференцію. Вони поспілкуються з журналістами окремо.

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