Детали от Кулебы
США могут кардинально повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию.
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Мы ожидаем, что Байден скажет Путину, что США на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства,
– сказал чиновник.
По его словам, когда Россия осознает, что США настроены серьезно, то займет конструктивную позицию и пойдет на более существенные уступки.
Кстати, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Байден готовит Путину "довольно жесткие послания".
Главное о встрече Байдена и Путина
- Президенты встретятся в 14:00 16 июня в женевской вилле La Grange. Их разговор будет состоять из 3 частей. На встрече будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники. По словам помощника Путина, формат тет-а-тет пока не планируют.
- Политики обсудят стратегическую стабильность, пандемию, Украину, кибербезопасность, экономику и другие актуальные вопросы.
- После встречи президенты не дадут совместную пресс-конференцию. Они пообщаются с журналистами отдельно.
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