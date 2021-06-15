Детали от Кулебы

США могут кардинально повлиять на мирный процесс между Украиной и Россией. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию.

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Мы ожидаем, что Байден скажет Путину, что США на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

– сказал чиновник.

По его словам, когда Россия осознает, что США настроены серьезно, то займет конструктивную позицию и пойдет на более существенные уступки.

Кстати, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Байден готовит Путину "довольно жесткие послания".

Главное о встрече Байдена и Путина

Президенты встретятся в 14:00 16 июня в женевской вилле La Grange. Их разговор будет состоять из 3 частей. На встрече будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники. По словам помощника Путина, формат тет-а-тет пока не планируют.

Политики обсудят стратегическую стабильность, пандемию, Украину, кибербезопасность, экономику и другие актуальные вопросы.

После встречи президенты не дадут совместную пресс-конференцию. Они пообщаются с журналистами отдельно.​

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