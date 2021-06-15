Стороны уже согласовали повестку дня и все организационные вопросы. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

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Ушаков подчеркнул, что во время согласования тем переговоров трудности не возникали. Он подчеркнул, что встреча будет полезной для взаимоотношений между государствами. "Есть практический оптимизм, но прорывов не ожидаем", – заявил помощник Путина.

Будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений. Компромиссные договоренности пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях. Есть вероятность, что президенты вернут послов в Москву и Вашингтон,

– рассказал Ушаков.

Что обсудят Байден и Путин

Стратегическую стабильность;

пандемию коронавируса;

борьбу с киберпреступностью;

сотрудничество в экономике;

климат;

Арктику;

Украину, Сирию, Ливию, Нагорный Карабах, Афганистан;

задержание россиян в третьих странах;

работу диппредставительств;

Ушаков отметил, что президенты могут поднять любую несогласованную ранее тему. В частности, Байден может заговорить о заключении российского оппозиционера Алексея Навального и ситуации в Беларуси с задержанием активиста Романа Протасевича.

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Как пройдет встреча президентов

Переговоры будут состоять из 3 частей: узкой и двух расширенных с перерывом на кофе.

Узкий формат предполагает привлечение госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел и переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен, он будет зависеть от желания президентов. Кстати, обсуждение вопроса по Украине и Сирии будет происходить также при участии Александра Лаврентьева и Дмитрия Козака.

Ушаков подчеркнул, что во время встречи предусмотрены "сверхсерьезные противоэпидемиологические меры".

После саммита запланирована встреча с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Обратите внимание! Встреча Байдена и Путина состоится в женевской вилле La Grange. После разговора политики будут давать отдельные пресс-конференции.