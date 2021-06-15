Таку думку Макарова озвучила під час онлайн-конференції "Боротьба України за демократію в Чорноморському регіоні", організованої центром Stanford.

Важливо Кандидат в канцлери Німеччини зробив різку заяву щодо "Північного потоку-2" та України

Вона підкреслила, що російський проєкт не спрямований на диверсифікацію газопостачання, натомість він створює нові виклики у сфері безпеки.

Nord Stream 2 – це не тільки проблема енергетична, про яку ми всі знаємо і погоджуємося, це також не питання постачання газу в Україну або Європу, це – один із видів зброї, яку використовує Росія не лише проти України, а й проти всього регіону,

– заявила Маркарова.

Водночас, як наголосила Маркарова, Україна й надалі звертатиме міжнародну увагу на виклики через запуск "Північного потоку-2" й тісно співпрацюватиме із союзниками та партнерами, аби зупинити цей проєкт.

Зверніть увагу! Нещодавно компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила, що морську частину першої нитки трубопроводу вже завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу, які можуть тривати кілька місяців.

"Північний потік-2" – це газопровід, який будує Росія в обхід України. Країна-агресор побудувала його, аби постачати газ в Європу в обхід нашої країни. У цьому експерти вбачають кілька ризиків: