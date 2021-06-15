Такое мнение Макарова озвучила во время онлайн-конференции "Борьба Украины за демократию в Черноморском регионе", организованной центром Stanford.

Важно Кандидат в канцлеры Германии сделал резкое заявление относительно "Северного потока-2" и Украины

Она подчеркнула, что российский проект не направлен на диверсификацию газоснабжения, при этом он создает новые вызовы в сфере безопасности.

Nord Stream 2 – это не только энергетическая проблема, о которой мы все знаем и соглашаемся, это также не вопрос поставок газа в Украину или Европу, это – один из видов оружия, которое Россия использует не только против Украины, но и против всего региона,

- заявила Маркарова.

В то же время, как отметила Маркарова, Украина и в дальнейшем будет обращать международное внимание на вызовы из-за запуска "Северного потока-2" и тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы остановить этот проект.

Обратите внимание! Недавно компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что морскую часть первой нитки трубопровода уже завершили. Поэтому уже готовы начать пусконаладочные работы по запуску газа, которые могут длиться несколько месяцев.

"Северный поток-2" и Украина: главное

"Северный поток-2" – это газопровод, который строит Россия в обход Украины. Страна-агрессор построила его, чтобы поставлять газ в Европу в обход нашей страны. В этом эксперты видят несколько рисков: