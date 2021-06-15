Таку думку озвучив кандидат у канцлери Німеччини від панівної в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет в інтерв'ю Deutsche Welle.

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Лашет назвав "Північний потік-2" економічним проєктом, який потрібен для енергопостачання.

І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу,

– заявив Лашет.

Він зауважив, що магістраль може запрацювати вже цього року. Але, підкреслив Лашет, коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. Кандидат у канцлери Німеччини запевнив, що ця домовленість існує на європейському рівні.

Також Лашет зауважив, що колись Німеччина відмовиться від газу і країна вже перебуває на шляху до кліматичної нейтральності. Тоді газопровід можна було б використовувати для інших потреб, до прикладу, для транспортування водню.

Цікаво! Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що деокупація українських територій і енергобезпека України – єдина чесна компенсація загроз для України за умови запуску "Північного потоку-2".