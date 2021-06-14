Очільник відомства заявив, що висловив цю думку 8 – 9 червня на переговорах у Берліні. Тоді він, між іншим, провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

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Кулеба заявив, що може бути компенсацією запуску "Північного потоку-2"

Глава МЗС України заявив, що "Північний потік-2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці". Дмитро Кулеба вкотре підтвердив, що Україна проти запуску "Північного потоку-2".

Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз,

– заявив очільник МЗС України.

До речі, перед тим Дмитро Кулеба вже говорив, що Україна готова вести перемовини про компенсації у разі запуску "Північного потоку-2".

Зверніть увагу! 7 червня Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Питання "Північного потоку-2" було одним з пріоритетних. Президент США запевнив українського лідера у гарантіях безпеки з боку його країни. Також Джо Байден запросив Зеленського в липні відвідати Білий дім.