Очільник відомства заявив, що висловив цю думку 8 – 9 червня на переговорах у Берліні. Тоді він, між іншим, провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
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Кулеба заявив, що може бути компенсацією запуску "Північного потоку-2"
Глава МЗС України заявив, що "Північний потік-2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці". Дмитро Кулеба вкотре підтвердив, що Україна проти запуску "Північного потоку-2".
Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз,
– заявив очільник МЗС України.
До речі, перед тим Дмитро Кулеба вже говорив, що Україна готова вести перемовини про компенсації у разі запуску "Північного потоку-2".
Коротко про "Північний потік-2"
- Це проєкт газопроводу Росії в обхід України. Попередньо повідомляли, що він готовий на 95%.
- Нещодавно компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила, що морську частину першої нитки трубопроводу вже завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу, які можуть тривати кілька місяців.
- Експерти неодноразово називали ризики газопроводу для України. Зокрема радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Світлана Заліщук розповідала, що це питання "не економічне й не енергетичне, а перш за все безпекове".
- Ба більше, Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.