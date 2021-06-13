Міністр закордонних справ зазначив, що водночас Київ завжди зможе відмовитися від запропонованих варіантів. Про це дипломат повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Welt. 

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Якщо нам запропонують переговори про компенсації (щодо "Північного потоку-2"), то ми це розглянемо,
– сказав глава МЗС.

США стали більш рішучими

Дмитро Кулеба зауважив, у нього склалося враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва "Північного потоку-2" – суттєво зросла.

За словами міністра, для нашої держави трубопровід становить передусім безпекову загрозу. Тому його потрібно "використати як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України".

Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко

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