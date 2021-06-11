Міністр закордонних справ зазначив, що перемовини тривають кожного дня, тому "гра далека від завершення". Про це глава дипломатії повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Поки не пролунав фінальний свисток – гра не закінчилась. Можна виграти на останніх хвилинах і можна програти на останніх хвилинах. Новини про те, що все чудово, докопали, дозварювали надходять від самої Росії,

– сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що "цими інструментами інформаційної війни країна-агресор намагається показати як все вже врегулювали та перемога на її боці. Насправді ж все набагато складніше і процес дуже болісний".

У Конгресі США зараз тривають спроби зобов'язати адміністрацію США застосувати санкції. Є складні перемовини між США та Німеччиною. Непроста розмова була у мене щодо "Північного потоку-2" у Німеччині. Тому гра далека від завершення,

– зауважив дипломат.

Чинному контракту нічого не загрожує

Міністр пояснив, що навіть якщо "Північний потік-2" почне працювати і газ потече:

По-перше, це жодним чином не впливає на контракт, який вже діє, про транзит газу на 5 років на дуже вигідних для України умовах.

Після запуску російського газопроводу українська газотранспортна система не буде простоювати.

По-друге, не буде ситуації, коли Україна втратить гроші від транзиту, бо наша ГТС не залишиться пустою.

По-третє, це дуже важливо, у нас зводять ситуацію з "Північним потоком-2" до 3 мільярдів доларів за транзит, але там є купа ризиків, які з ним пов'язані, і ми постійно наголошуємо партнерам, що це не лише про економіку, це насамперед про безпеку України,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу! Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову 7 червня. Питання "Північного потоку-2" було одним з пріоритетних. Президент США запевнив українського лідера у гарантіях безпеки з боку його країни.