Прем'єр-міністр України зауважив, що Україна наполягатиме на зупинці будівництва "Північного потоку-2". За словами Шмигаля, США все ще можуть повернути санкції.

Зауважте У США шукають варіанти, як допомогти Україні після запуску "Північного потоку-2"

Політик наголосив: Україна бореться проти газопроводу не сама. Проти добудови "Північного потоку-2" виступає низка країн.

Деталі від Шмигаля

Прем'єр-міністр наголосив, що транзитний контракт, відповідно до якого "Газпром" поставляє газ до Європи через Україну, є чинним до 2024 року.

Якщо Росія відмовиться від транзиту, Україна подасть позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу.

Росія зобов'язана прокачувати через українську трубу не менше ніж 40 мільярдів кубометрів на рік.

Якщо газ фізично не йтиме по ГТС, платежі за транзит все одно є обов'язковими.