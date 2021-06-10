Прем'єр-міністр України зауважив, що Україна наполягатиме на зупинці будівництва "Північного потоку-2". За словами Шмигаля, США все ще можуть повернути санкції. 

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Політик наголосив: Україна бореться проти газопроводу не сама. Проти добудови "Північного потоку-2" виступає низка країн.

Деталі від Шмигаля

  • Прем'єр-міністр наголосив, що транзитний контракт, відповідно до якого "Газпром" поставляє газ до Європи через Україну, є чинним до 2024 року. 
  • Якщо Росія відмовиться від транзиту, Україна подасть позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу.
  • Росія зобов'язана прокачувати через українську трубу не менше ніж 40 мільярдів кубометрів на рік.
  • Якщо газ фізично не йтиме по ГТС, платежі за транзит все одно є обов'язковими.

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