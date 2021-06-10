Премьер-министр Украины отметил, что Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". По словам Шмыгаля, США все еще могут вернуть санкции.

Заметьте В США ищут варианты, как помочь Украине после запуска "Северного потока-2"

Политик подчеркнул: Украина борется против газопровода не сама. Против достройки "Северного потока-2" выступает ряд стран.

Детали от Шмыгаля

Премьер-министр подчеркнул, что транзитный контракт, согласно которому "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину, действует до 2024 года.

Если Россия откажется от транзита, Украина подаст иск против России в Стокгольмский арбитраж.

Россия обязана прокачивать через украинскую трубу не менее 40 миллиардов кубометров в год ежегодно.

Если газ физически не будет идти по ГТС, платежи за транзит все равно будут обязательными.

"Северный поток-2": последние новости