Про це повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня. Він відвідав тактико-спеціальні навчання підрозділів, що координуються МВС, поблизу Вовчанська на Харківщині.

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Аваков каже, що є інформація про реальні загрози

Аваков наголосив, що мовиться про реальні загрози. Вони стали більш реальними після того, як Володимир Путін заявив, що перша нитка російського трубопроводу вже добудована.

Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися ще деякий час, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2",

– сказав Аваков.

Інформації від розвідки достатньо, – глава МВС

Глава МВС наголосив, що інформації від розвідки достатньо. Тому правоохоронці розробляють різноманітні сценарії та схеми реагування по об'єктах критичної інфраструктури. Мовиться про об'єкти газової інфраструктури, греблі, дамби та інше.

Це не говорить про те, що я хочу когось налякати, про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому платить податки для своєї армії та системи МВС, щоб вона була готовою, у випадку чого, втрутитися та забезпечити порядок,

– пояснив проведення навчань Аваков.

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Путін заявив про завершення першої нитки трубопроводу

Зазначимо, що 4 червня глава Кремля Володимир Путін заявив про завершення спорудження першої нитки "Північного потоку-2". "Газпром" вже готовий заповнити трубу блакитним паливом. Щодо другої нитки – то роботи ще тривають. При цьому Путін запевнив, що поставки в Європу лише збільшать, отож існуватиме можливість заповнювати і українську систему ГТС.