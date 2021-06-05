Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 5 июня. Он посетил тактико-специальные учения подразделений, координируемых МВД, вблизи Волчанска на Харьковщине.

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Аваков говорит, что есть информация о реальных угрозах

Аваков подчеркнул, что речь идет о реальных угрозах. Они стали более реальными после того, как Владимир Путин заявил, что первая нитка российского трубопровода уже достроена.

Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2",

– сказал Аваков.

Информации от разведки достаточно, – глава МВД

Глава МВД подчеркнул, что информации от разведки достаточно. Поэтому правоохранители разрабатывают различные сценарии и схемы реагирования по объектам критической инфраструктуры. Речь идет об объектах газовой инфраструктуры, плотинах, дамбах и прочем.

Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, о том, что завтра война, это говорит о том, что украинский народ поэтому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готовой, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок,

– объяснил проведение учений Аваков.

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Путин заявил о завершении первой нитки трубопровода

Отметим, что 4 июня глава Кремля Владимир Путин заявил о завершении сооружения первой нитки "Северного потока-2". "Газпром" уже готов заполнить трубу голубым топливом. Что касается второй нитки – то работы еще продолжаются. При этом Путин заверил, что поставки в Европу только увеличат, поэтому будет существовать возможность заполнять и украинскую систему ГТС.