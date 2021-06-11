Министр иностранных дел отметил, что переговоры продолжаются каждый день, поэтому "игра далека от завершения". Об этом глава дипломатии сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Пока не прозвучал финальный свисток – игра не закончилась. Можно выиграть на последних минутах и ​​можно проиграть на последних минутах. Новости о том, что все прекрасно, докопали, досварили поступают от самой России,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что "этими инструментами информационной войны страна-агрессор пытается показать как все уже урегулировалии победа на ее стороне. На самом деле все гораздо сложнее и процесс очень болезненный".

В Конгрессе США сейчас идут попытки обязать администрацию США применить санкции. Есть сложные переговоры между США и Германией. Непростой разговор был у меня по "Северному потоку-2" в Германии. Поэтому игра далека от завершения,

– отметил дипломат.

Действующему контракту ничего не угрожает

Министр пояснил, что даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет:

Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях.

После запуска российского газопровода Украинская газотранспортная система не будет простаивать.

Во-вторых, не будет ситуации, когда Украина потеряет деньги от транзита, потому что наша ГТС не останется пустой.

В-третьих, это очень важно, у нас сводят ситуацию с "Северным потоком-2" к 3 миллиардам долларов за транзит, но там есть куча рисков, которые с ним связаны, и мы постоянно подчеркиваем партнерам, что это не только об экономике, это прежде всего о безопасности Украины,

– подытожил Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание! Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 июня. Вопрос "Северного потока-2" был одним из приоритетных. Президент США заверил украинского лидера в гарантиях безопасности со стороны его страны.