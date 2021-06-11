Министр иностранных дел отметил, что переговоры продолжаются каждый день, поэтому "игра далека от завершения". Об этом глава дипломатии сообщил в эфире одного из телеканалов.
Читайте также Экономическое оружие Кремля, – Шмыгаль пригрозил "Газпрому" арбитражем
Пока не прозвучал финальный свисток – игра не закончилась. Можно выиграть на последних минутах и можно проиграть на последних минутах. Новости о том, что все прекрасно, докопали, досварили поступают от самой России,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что "этими инструментами информационной войны страна-агрессор пытается показать как все уже урегулировалии победа на ее стороне. На самом деле все гораздо сложнее и процесс очень болезненный".
В Конгрессе США сейчас идут попытки обязать администрацию США применить санкции. Есть сложные переговоры между США и Германией. Непростой разговор был у меня по "Северному потоку-2" в Германии. Поэтому игра далека от завершения,
– отметил дипломат.
Действующему контракту ничего не угрожает
Министр пояснил, что даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет:
- Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях.
После запуска российского газопровода Украинская газотранспортная система не будет простаивать.
- Во-вторых, не будет ситуации, когда Украина потеряет деньги от транзита, потому что наша ГТС не останется пустой.
В-третьих, это очень важно, у нас сводят ситуацию с "Северным потоком-2" к 3 миллиардам долларов за транзит, но там есть куча рисков, которые с ним связаны, и мы постоянно подчеркиваем партнерам, что это не только об экономике, это прежде всего о безопасности Украины,
– подытожил Дмитрий Кулеба.