Министр иностранных дел отметил, что в то же время Киев всегда сможет отказаться от предложенных вариантов. Об этом дипломат сообщил в интервью немецкому изданию Welt.

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Если нам предложат переговоры о компенсациях (по "Северному потоку-2"), то мы это рассмотрим,

– сказал глава МИД.

США стали более решительными

Дмитрий Кулеба отметил, у него сложилось впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства "Северного потока-2" существенно возросла.

По его словам, для нашего государства трубопровод представляет прежде всего угрозу безопасности. Поэтому его нужно "использовать как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины".

Обратите внимание! Россия строит свой газопровод в обход Украины в Европу с 2015 года. Министр финансов Сергей Марченко заявил, если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Санкции США против "Северного потока-2": коротко

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они якобы разрушают отношения с Европой.

Впрочем, США таки выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

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