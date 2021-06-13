Министр иностранных дел отметил, что в то же время Киев всегда сможет отказаться от предложенных вариантов. Об этом дипломат сообщил в интервью немецкому изданию Welt.
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Если нам предложат переговоры о компенсациях (по "Северному потоку-2"), то мы это рассмотрим,
– сказал глава МИД.
США стали более решительными
Дмитрий Кулеба отметил, у него сложилось впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства "Северного потока-2" существенно возросла.
По его словам, для нашего государства трубопровод представляет прежде всего угрозу безопасности. Поэтому его нужно "использовать как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины".
Санкции США против "Северного потока-2": коротко
- Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.
- Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они якобы разрушают отношения с Европой.
- Впрочем, США таки выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".
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