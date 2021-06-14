Глава ведомства заявил, что высказал это мнение 8–9 июня на переговорах в Берлине. Тогда он, среди прочего, провел переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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Кулеба заявил, что может быть компенсацией запуска "Северного потока-2"

Глава МИД Украины заявил, что"Северный поток-2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике". Дмитрий Кулеба в очередной раз подтвердил, что Украина против запуска "Северного потока-2".

Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз,

– заявил глава МИД Украины.

Кстати, перед тем Дмитрий Кулеба уже говорил, что Украина готова вести переговоры о компенсации в случае запуска "Северного потока-2".

Обратите внимание! 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Вопрос "Северного потока-2" был одним из приоритетных. Президент США заверил украинского лидера в гарантиях безопасности со стороны его страны. Также Джо Байден пригласил Зеленского в июле посетить Белый дом.