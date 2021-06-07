Строительство противоречивого газопровода, который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии осталось построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Важно Россия хочет достроить "Северный поток-2" до конца 2021 года

Почему администрация Байдена отменила санкции

Директор Института внешней политики Григорий Перепелица говорит, что отказ администрации Байдена от санкций против "Северного потока-2" показывает его внешнеполитическую стратегию, которую Байден будет вести в течение всей президентской каденции. "Вопрос не в коммерческом проекте "Северный поток-2", а в глобальной геополитике. Байден четко понимает значение этого геополитического проекта России в глобальной стратегии США. Он об этом и сам неоднократно заявлял, когда еще не был президентом США", – объясняет он .

Острие этой стратегии направлено ​​прежде всего на то, чтобы остановить рост глобального влияния Китая. В этой ситуации он будет как и Барак Обама всячески избегать любых противоречий с Россией. Все понимают, что это не вопрос Германии, а прежде всего России, которая была инициатором и вкладывала миллиарды долларов в этот проект,

– говорит эксперт.

"Северный поток-2" в геополитической стратегии Российской Федерации занимает важную роль. Современная идеология РФ, говорит эксперт, базируется на так называемой концепции "неоевразийства", которая предусматривает "восстановление контроля над всей Европой и превращение России в мировую державу".

Об этом Путин заявлял на различных форумах, встречах и в послании президента перед Госдумой. Согласно этой концепции Россия должна расколоть Европу, построив геополитическую ось Берлин – Москва и Париж. Сегодня мы видим, что Путин очень активно ее выстраивает и достаточно успешно. Он подвязывает Германию, как лидера Евросоюза и как влиятельного члена НАТО под российские интересы этим "Северным потоком-2",

– рассказал Перепелица.

Григорий Перепелица / Фото – фейсбук Григория Перепелицы

Директор Института внешней политики отмечает, что это прежде всего ударит по солидарности Европы и дезинтегрирует ЕС. Кроме того, вытеснит американцев с европейского контингента. По словам эксперта, Джо Байден не может противостоять двум потугам – Китаю и России одновременно. Поэтому он выбрал основного соперника для Америки – Китай. Григорий Перепелица отмечает, что "Байдену надо заручиться поддержкой России".

"Политика Байдена в отношении России будет, к сожалению, для нас политикой сплошных уступок. Возможно, глава США сдаст еще больше России чем сам Трамп. Поэтому перед встречей Байден пытается задобрить Путина "Северным потоком-2" и снятием вопроса о предоставлении Украине ПДЧ на июньском саммите НАТО", – напомнил Перепелица.

Мы не знаем еще, на какие уступки он пойдет дальше. К сожалению, это для нас большое разочарование, потому что мы были в эйфории, что победил Байден. Первые симптомы: возвращение американских эсминцев из Черноморских проливов, а теперь отказ от санкций на "Северный поток-2" и дальше он будет уступать России, пытаясь задобрить ее и договориться о этом глобальном контексте,

– рассказал Перепелица.

По словам эксперта, Байдену важны отношения с Германией. Поэтому президент США "будет исповедовать неолиберальную теорию, отвергает любую конфронтацию с геополитическими потугами и ставит ставку на сотрудничество, диалог, уступки и компромиссы".

Но это приведет к дальнейшему ослаблению влияния США и к усилению России. И не только по отношению к Украине. Это будет фактически большим ослаблением всей Европы,

– отметил директор Института внешней политики.

Григорий Перепелица отмечает, что решение администрации Байдена приведет "к расколу в Конгрессе и в известной степени Правительства США".

В этом контексте мы должны пересмотреть визит Климкина в Украине. Несмотря на заверения, теперь понятно, что его основной миссией было выяснение, где можно пожертвовать Украиной в переговорах с Путиным. То есть, так или иначе нас будут разыгрывать на этом глобальном уровне,

– добавил эксперт.

Угроза для Украины

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трубопровод "Северный поток-2", который будет давать России возможность поставлять газ в Европу, отказавшись от украинской газотранспортной системы, "ничем не отличается от аннексии Крыма". Глава государства заявил, что если "Северный поток-2" достроят, то это будет угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.

Владимир Зеленский считает, что наличие альтернативного газопровода в обход Украины позволит России прибегать к более смелым действиям в отношении Украины.

Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки. "Северный поток-2" сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток-2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит,

– считает гарант.

Григорий Перепелица отмечает, что это "реальная военная угроза для Украины, потому что Россия выстраивает военную инфраструктуру для возможного широкомасштабного наступления в районе Воронежа и Брянска".

То есть, с Севера. До этого им мешал этот газопровод. А теперь он не будет мешать, потому что они сразу откажутся от поставок газа. Есть соглашение, нет ли его, но они откажутся и я разделяю мнение президента Украины,

– добавил эксперт.

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Светлана Залищук говорит, что санкционная политика в США не была такой поддерживаемой с самого начала. Эта идея появилась сначала в кругу немногих республиканцев, которые традиционно были антироссийскими. Затем постепенно демократы начали делать так, чтобы эта санкционные политика стала частью американского законодательства. Постепенно идеи о санкциях приобрели популярность в Конгрессе и в конце концов переросли в законопроект, который был принят дважды.

"Здесь надо отметить роль Украины, которая принимала очень активное участие, – работал "Нафтогаз Украины", парламент, Министерство иностранных дел, Офис Президента. К тому же без разницы – власть или оппозиция. Чтобы бороться с "Северным потоком-2" присоединялись депутаты из различных политических партий. Украина сотрудничала с нашими восточноевропейскими партнерами, со странами Балтии и с Польшей для того, чтобы наращивать это недовольство на международном уровне и показывать американцам, что это нужно не только Украине, но это касается всей Восточной Европы", – объяснила она.

И это вопрос не экономический и не энергетический, а прежде всего вопрос безопасности. Именно этот аргумент оказался едва ли не самым мощным в убеждении наших американских партнеров в принятии этих санкций,

– рассказала Залищук.

Светлана Залищук / Фото – фейсбук Светланы Залищук

Эксперт отмечает, что многие республиканцы и демократов возмущены таким решением администрации Байдена. И вопрос безопасности остается ключевым в их коммуникации.

Так, главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и 20 его однопартийцев призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2". В официальном письме-обращении членов Конгресса США с главой Госдепартамента говорится, что утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, в частности и Украины, у которых самые большие проблемы с безопасностью и экономикой.

Я хотела бы подчеркнуть, что санкции не были той идеей, в которую все верили. С начала казалось, что это на грани невозможного,

– добавила Залищук.

Эти законопроекты по санкциям против "Северного потока-2", говорит эксперт, являются обязательными для использования. Сам механизм "отмена санкций" применяется в США в очень редких случаях – при условии национальных интересов безопасности.

Трудно было предположить, что новая администрация воспользуется этим механизмом. Рассматривались разные варианты, каким образом будут применяться эти законодательные санкции. Они были приняты Конгрессом, как закон, а администрация должна была, как исполнительная власть, применить их. Поэтому у них была возможность частично снять эти санкции,

– добавила Залищук.

Из отчета Государственного департамента США, предоставленного Конгресса 19 мая, следовало, что действие санкций против "Северного потока-2" и Варнига было приостановлено сразу после их введения в связи с "национальными интересами" США. В документе отмечается, что для американской администрации значительным приоритетом является единство с ЕС и, в частности, с Германией для борьбы на других глобальных участках. Речь идет о Китае. "И для того, чтобы у Америки был такой мощный партнер как Германия, США пошли на такой шаг. То есть, сотрудничество им кажется сейчас важнее чем ссоры и постоянные дискуссии", – добавила она.

Понятно, что здесь вовлечены и бизнес-интересы, ведь многие компании принимали в этом участие, поэтому деловое лобби здесь также активно работало. Но надо сказать, что Украина со своей стороны выразила, что считает это проигрышем американской дипломатии, если "Северный поток-2" заработает,

– говорит Светлана Залищук.

Сценарии для Украины?

Сотрудничество с единомышленниками

Светлана Залищук говорит, что "точку в этом бою ставить пока рано". Ведь на сегодняшний возмущены таким решением администрации Байдена как республиканцы, так и демократы. На сегодняшний день у Украины, говорит Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", есть несколько сценариев своих действий. Один из них заключается в том, что работая с людьми, которые поддерживали санкции против "Северного потока-2", можно их вернуть.

Его вероятность – невысокая, не стоит завышать эти ожидания, стоит реалистично оценивать свои возможности. Но он сохраняется определенным образом, поэтому надо продолжать работать в этом направлении. И здесь работа идет: президент Украины и министр иностранных дел ведут активный диалог с американскими партнерами,

– говорит Светлана Залищук.

"Со своей стороны мы также активно работаем, например, вчера у нас была координационная встреча с депутатами, с транзитером газа, с Министром иностранных дел и с "Нафтогазом". Мы координировали наши действия, усилия, озвучивали наши сценарии, которые сейчас применяются", – добавила она.

Сертификация трубы

Залищук отмечает, что сейчас идет "игра на опережение" и люди, которые поддержали санкции, борются с кораблями, которые уже в Балтийском море прокладывают трубу. Второй сценарий, над которым работает Украина, состоит в том, если трубу все же положат и "Северный поток-2" будет достроен, то он должен пройти этап сертификации работы.

Американские санкции, которые уже были приняты, предусматривают, что они должны быть наложены на компании, которые должны сертифицировать работу этого трубопровода. Если труба будет достроена, то надо создать все условия для препятствия ее сертификации. Также важно сотрудничество с нашими европейскими партнерами, которым труба представляет угрозу,

– добавила Залищук.

Выборы в Германии

Также к изменениям готовится Германия: 26 сентября 2021 года состоятся выборы в Бундестаг. Один из руководителей немецких "Зеленых" Роберт Габек во время визита в Киев 27 мая в беседе с DW заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией будет противоречить требованиям Третьего энергетического пакета ЕС и должен остановится.

В своей программе они четко указали, если станут властью, то остановят работу "Северного потока-2". То есть, наложат мораторий. Это их позиция, которую они будут использовать для создания коалиции,

– добавила Светлана Залищук.

"Также есть Еврокомиссия, которая должна будет проверить соответствие работы этой трубы, соответствует ли она всем стандартам и принципам. Это еще одно направление по которому работает Украины, чтобы уменьшить риски, остановить эту трубу или отсрочить", – добавила она.

Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Игорь Стукаленко подчеркивает, что Украина должна усилить свою работу организаций и инициатив с Европейским Союзом.

То, что делает и делал "Нафтогаз" – очень важно. Мы должны решать вопросы таким образом, чтобы ни одно заседание и коммуникационное событие с европейскими причастными организации не завершалось без позиции и вопросов перераспределения газа в Европе, которые осуществляет "Северный поток-2",

– говорит эксперт.