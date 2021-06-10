А после этого можно начать работать над освобождением Крыма. По меньшей мере, так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба обратился к Германии: надо действовать принципиально

Дмитрий Кулеба пообщался со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине, после чего опубликовал у себя в фейсбуке видео. В нем глава МИД Украины подвел итоги разговора с Маасом и другими немецкими политиками.

Прежде всего Кулеба обратил внимание, что "буквально за несколько дней Германия погрузится в парламентские выборы, и все начнут жить исключительно внутренней политикой".

Учитывая это, Украине было важно пообщаться со всеми политическими силами, которые будут бороться за места в Бундестаге. В частности, чтобы в их избирательных программах звучали и слова поддержки Украины.

"Северный поток-2"

Газопровод российский еще не достроен, заверил Кулеба, и Украина будет до последнего бороться за свои национальные интересы в этом вопросе. По словам украинского министра, "Северный поток-2" и среди немецких политиков имеет очень неоднозначное восприятие.

Нормандский формат

Дмитрий Кулеба рассказал, что продолжается процесс организации встречи глав МИД в нормандском формате. И что Германия полностью поддерживает Крымскую платформу.

Скандал с Беларусью

Вспомнил министр и о Беларуси – в разрезе того, что:

Немецкие авиакомпании прекратили летать в пространстве этой страны (после скандала с задержанием Романа Протасевича и принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске).

После этого Россия начала не пускать немецкие самолеты к себе, потому что они облетали Беларусь. В ответ уже Берлин запретил залетать российским самолетам на территорию Германии.

И что же сделала Россия? Она мгновенно подняла руки. Видите, слышит Россия аргументы и меняет свое поведение, когда реакция является четкой, жесткой и принципиальной,

– заявил Дмитрий Кулеба.

"Я своим собеседникам немецким сказал: если вы в нормандском формате и в вопросе прекращения российской агрессии в Украине будете действовать так же четко, принципиально и действенно, то Россия очень быстро уберется с Донбасса . И будем, безусловно, параллельно работать для освобождения Крыма", – подытожил он.