Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він вважає, що була певна угода.
До теми Чесна компенсація, – Кулеба назвав єдину умову України для запуску "Північного потоку-2"
"Думаю, була все-таки угода не так між Вашингтоном і Москвою, як між Вашингтоном і Берліном", – сказав Ауштрявічюс.
Він пояснив, що Байдену потрібна була добра база перед першою зустріччю з європейцями.
Він зробив такий компроміс, який мені не подобається, я одразу кажу,
– заявив євродепутат.
"Він (компроміс – 24 канал) не йде на користь Німеччині. Вона теж втрачає своє обличчя в цьому, знаючи, хто керує основною компанією. Це не плюси. Однак для США це було необхідно для початку гарних переговорів", – підсумував Ауштрявічюс.
Інструмент для залякування
Євродепутат запевнив, що "Північний потік-2" – головний інструмент Росії для залякування.
"Головний інструмент залякування Заходу та, зокрема, України – ця труба. Вони тримають усіх на короткому ключі", – додав Ауштрявічюс.
Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео