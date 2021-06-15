Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил о существенном росте готовности США рассматривать вопрос компенсаций Украине в случае, если "Северный поток-2" таки достроят.

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Путин на пути к победе. Но, в дипломатии есть одно замечательное правило: "Ничто полностью не согласовано, пока все не согласовано",

– отметил Кулеба.

Германия и США ведут переговоры

По словам Кулебы, Украина пока не находится на этапе обсуждения компенсации. Переговоры ведут США и Германия. Украинская сторона в них не участвует.

Кулеба отметил: если Украину пригласят присоединиться к переговорам о возможной компенсации, предложение такого разговора могут рассмотреть. Вместе с тем не стоит надеяться, что Украина согласится на то, что предложат.

"Северный поток-2" для Украины составляет не только экономическую угрозу. Прежде всего – это вопрос безопасности.

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