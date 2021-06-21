Страны прогнозируют, что к тому времени достигнут первых результатов в переговорах по трубопроводу. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Обратите внимание США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена
По его словам, после последних штрафных мер, которые принял Вашингтон, вывели немецкие компании и отдельных персон.
Сейчас переговоры продолжаются. Мы собираемся найти решение до августа (2021 года – 24 канал). Немецкая делегация была недавно в Вашингтоне,
– подчеркнул Маас.
В мае вывели из-под санкций оператора газопровода и его директора Маттиаса Варнига. Это решение объяснили тем, что газопровод уже и так почти достроен, а санкции могут испортить отношения с Германией. В то же время ограничения распространяются на российские компании и суда, привлеченные в строительстве.
Что такое "Северный поток-2"?Это газопровод, который позволит доставлять российский газ в Европу в обход Украины. До 2024 года "Газпром" в любом случае будет платить Украине деньги, даже если не будет использовать территорию для транзита.
Основное о газопроводе: напомним
- В июне завершили укладку труб первой нитки газопровода "Северный поток-2". Морские участки трубопровода, проложенные между Россией и Германией, соединены между собой.
- Также продолжают работы на второй нитке газопровода.
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, строительство российского газопровода необходимо немедленно остановить.