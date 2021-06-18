Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телепередачи отметил, что стороны подписали контракт, предусматривающий гарантию – "качай или плати".

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Витренко о деньгах за транзит газа Украине

То есть Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины,

– заявил Витренко.

По его словам, если не будет транзита газа через Украину, если России все же удастся достроить трубопровод "Северный поток-2", то Украина продолжит по контракту получать миллиарды долларов.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Северный поток-2" представляет угрозу, а условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий.

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