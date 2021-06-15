Никто не думал создать для российского газопровода особые условия. Такое мнение высказал в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

К теме Байден сделал компромисс, – евродепутат объяснил, почему не наложили санкции на "Северный поток-2"

Газ будут поставлять по правилам Европы

По его словам, поставки газа будут происходить по европейским правилам.

Если это уже (происходит – 24 канал) на территории Европейского Союза, то это совсем другая игра и другие правила,

– заявил Ауштрявичюс.

Он отметил, что такая ситуация означает, что Россия не будет принимать решения, кому поставлять газ, а кому – нет.

Кстати! Германия поддерживает транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2".

Полное интервью с Ауштрявичюсом: смотрите видео

Последние новости о "Северном потоке-2"