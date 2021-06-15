Никто не думал создать для российского газопровода особые условия. Такое мнение высказал в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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Газ будут поставлять по правилам Европы
По его словам, поставки газа будут происходить по европейским правилам.
Если это уже (происходит – 24 канал) на территории Европейского Союза, то это совсем другая игра и другие правила,
– заявил Ауштрявичюс.
Он отметил, что такая ситуация означает, что Россия не будет принимать решения, кому поставлять газ, а кому – нет.
Полное интервью с Ауштрявичюсом: смотрите видео
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