Ніхто не думав створити для російського газопроводу особливі умови. Таку думку висловив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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Газ постачатимуть за правилами Європи
За його словами, постачання газу відбуватиметься за європейськими правилами.
Якщо це вже (відбувається – 24 канал) на території Європейського Союзу, то це зовсім інша гра й інші правила,
– наголосив Ауштрявічюс.
Він відзначив, що така ситуація означає, що Росія не ухвалюватиме рішення, кому постачати газ, а кому – ні.
Повне інтерв'ю з Ауштрявічюсом: дивіться відео
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