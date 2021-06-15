Ніхто не думав створити для російського газопроводу особливі умови. Таку думку висловив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Газ постачатимуть за правилами Європи

За його словами, постачання газу відбуватиметься за європейськими правилами.

Якщо це вже (відбувається – 24 канал) на території Європейського Союзу, то це зовсім інша гра й інші правила,

– наголосив Ауштрявічюс.

Він відзначив, що така ситуація означає, що Росія не ухвалюватиме рішення, кому постачати газ, а кому – ні.

До речі! Німеччина підтримує транзит газу Україною після добудови "Північного потоку-2".

Повне інтерв'ю з Ауштрявічюсом: дивіться відео

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