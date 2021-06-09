Про позицію щодо транзиту газу Україною після запуску трубопроводу Маас заявив на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою у Берліні.
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Маас про транзит газу Україною
Що стосується Німеччини, канцлерка говорила це Путіну кілька років тому, завершення проєкту ("Північний потік-2" – 24 канал) прив'язане до того, щоб надалі відбувався транзит газу через Україну. Ми вклали багато зусиль, щоб підписати таку угоду у 2019 році,
– зазначив Маас.
За його словами, позиція Німеччини не змінюється, вони й надалі будуть говорити про це Росії.
Реакція Кулеби
Кулеба у відповідь заявив, що всі гарантії щодо російського газопроводу мають ділитися на безпекові та економічні.
"І я сказав, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажанні Німеччини підтримати Україну. Але ми маємо серйозні сумніви у здатності Росії дотримуватися домовленостей", – наголосив міністр.
Він додав, що вірить у те, що Німеччина готова дати гарантії, але стороною угоди є і Росія, тому треба предметно і детально вести перемовини.
"Північний потік-2": останні новини
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування природного газу до Європи в обхід України. Наразі роботи завершили на 95%.
- Тривалий час проєкт блокували американські санкції. Але 20 травня у США заявили, що не продовжуватимуть обмеження проти газопроводу.
- Джо Байден пояснив таке рішення тим, що реалізацію проєкту вже майже завершили, тому блокувати його "контрпродуктивно".
- Пізніше Вашингтон таки схвалив нові санкції проти російських компаній та суден, які беруть участь у реалізації "Північного потоку-2".
- Володимир Путін повідомив, що 4 червня завершили укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом. Водночас лідер Кремля запевнив, що транзит газу Україною після запуску газопроводу збережеться.