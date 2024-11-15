Що ухвалив уряд щодо "тисячі Зеленського"

Як повідомив 24 Канал з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду, ухвалені рішення є частиною "Зимової підтримки" українських родин.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проекту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

Цікаво, що зі слів Шмигаля, відомо й те, що один із батьків зможе замовити виплату ще й для своєї дитини. Крім того, серед головних цілей "Зимової єПідтримки", які назвав прем'єр-міністр, є:

Перша мета – матеріальна підтримка українських родин,

– матеріальна підтримка українських родин, Друга мета – підтримка українських надавачів послуг та українських виробників,

– підтримка українських надавачів послуг та українських виробників, Третя мета – демонстрація єдності українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

Нагадуємо! За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня цього року українці зможуть отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.