Что приняло правительство по "тысяче Зеленского"

Как сообщил 24 Канал со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства, принятые решения являются частью "Зимней поддержки" украинских семей.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить.

Интересно, что со слов Шмыгаля, известно и то, что один из родителей сможет заказать выплату еще и для своего ребенка. Кроме того, среди главных целей "Зимней еПоддержки", которые назвал премьер-министр, есть:

Первая цель – материальная поддержка украинских семей,

– материальная поддержка украинских семей, Вторая цель – поддержка украинских поставщиков услуг и украинских производителей,

– поддержка украинских поставщиков услуг и украинских производителей, Третья цель – демонстрация единства украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств – это поддержка украинской армии через перечисление средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда.

Напоминаем! По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря этого года украинцы смогут получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.