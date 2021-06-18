Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телепередачі наголосив, що сторони підписали контракт, який передбачає гарантію – "качай або плати".

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Вітренко про гроші за транзит газу Україною

Тобто Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України,

– заявив Вітренко.

За його словами, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо Росії все-таки вдасться добудувати трубопровід "Північний потік-2", то Україна продовжить за контрактом отримувати мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу, а умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.

Заяви інших політиків щодо "Північного потоку-2"