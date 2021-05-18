Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на приближенные к админстрации президента США источники. Мол, санкции в отношении компании, которая непосредственно следит за прокладкой трубопровода, решили отложить.

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Администрация Байдена не хочет осложнять отношения с Берлином

В Axios объясняют: на такой шаг глава Белого дома идет, ведь не хочет увеличивать напряженность в отношениях США и Германии. Сейчас Байдену очень трудно найти подход по ситуации с Россией и "Северным потоком-2".

Вскоре Госдеп США должен направить в Конгресс свой традиционный отчет. В документе должен быть перечень подсанкционных компаний и лиц. По предварительной информации, под карательные ограничения попадут несколько российских судов.

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