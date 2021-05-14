Конгресс США в мае должен получить доклад украинского правительства о компаниях, которые продолжают работать над строительством российского газопровода "Северный поток-2". Такими данными Украина системно делится с американской стороной.

Детали от Маркаровой

Вашингтон активно выступает против строительства газопровода. Об этом заявила госпожа посол Украины в США.

Читайте также Франция против вмешательства в энергетическую политику ЕС, – Ле Мэр о "Северном потоке-2"

Посольство активно вовлечено в этот процесс. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь (в Вашингтоне – 24 канал), передаем им информацию – списки тех компаний, которые, к сожалению, участвуют пока что в строительстве "Северного потока 2",

– рассказала дипломат.

По ее словам, американская сторона заявила, что газопровод – это не просто плохая сделка – а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины.

Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также является однозначной: "Северный поток 2" не должен быть достроен. Мы благодарны нашим партнерам за такое постоянное и активное внимание к этому процессу".

Кроме того, госпожа посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России за ее вооруженной агрессией.

"Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", – подчеркнула Маркарова.

Кратко о "Северном потоке-2"

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. Если газопровод таки запустят, Киев ежегодно будет терять около 3 миллиардов долларов.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" продвигает интересы России, поэтому он пагубно повлияет на Украину.

Рекомендуем Разрушает морскую среду: немецкие экологи заблокировали строительство "Северного потока-2"