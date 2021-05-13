Ле Мэр подчеркнул, что только страны ЕС должны решать, как диверсифицировать поставки газа и укреплять энергетическую безопасность.

Актуально "Северный поток-2" не будет для Украины проблемой следующие 5 – 8 лет, – госпожа посол Германии

Относительно "Северного потоко-2" позиция Франции уже была очень четкой. Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов,

– подчеркнул министр.

Чиновник согласился, что проект "Северный поток-2" нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через Украину. По словам Ле Мэра, Франция понимает беспокойство Украины.

Детали от Ле Мэра

Министр отметил, что Франция одобряет поддержание украинского транзита в достаточном количестве.

В частности, в 2019 году страна абсолютно поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения. Евросоюз стал посредником.

Заинтересована ли Франция в украинской ГТС

По словам Ле Мэра, Украина и Франция имеют схожие энергетические комплексы.

"Мы два крупнейших производителя гражданской ядерной энергии в Европе, что ускоряет наш путь к безуглеводной экономике", – подчеркнул чиновник.

Министр отметил, что Франция изучает перспективы развития в Украине. В частности, французские предприятия заинтересованы во внедрении технологий хранения энергии, модернизации инфраструктуры или в инвестициях в экологически чистый водород".

Компания Total Eren завершила на Херсонщине строительство ветряной электростанции мощностью 215 мегаватт. Франция видит ряд возможностей для дальнейшего сотрудничества в этом направлении.