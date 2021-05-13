Ле Мер наголосив, що тільки країни ЄС мають вирішувати, як диверсифікувати постачання газу та зміцнювати енергетичну безпеку.
Актуально "Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини
Щодо "Північного потоку-2" позиція Франції вже була дуже чіткою. Франція принципово виступає проти будь-якого іноземного втручання в енергетичну політику ЄС і його держав-членів,
– наголосив міністр.
Посадовець погодився, що проєкт "Північний потік-2" не можна відокремити від питання транзиту російського газу через Україну. За словами Ле Мера, Франція розуміє занепокоєння України.
Деталі від Ле Мера
- Міністр зауважив, що Франція схвалює підтримування українського транзиту у достатній кількості.
- Зокрема, у 2019 році країна абсолютно підтримала укладення російсько-української транзитної угоди. Євросоюз став посередником.
Чи зацікавлена Франція в українській ГТС
За словами Ле Мера, Україна та Франція мають схожі енергетичні комплекси.
"Ми два найбільші виробники цивільної ядерної енергії в Європі, що прискорює наш шлях до безвуглеводної економіки", – наголосив посадовець.
Міністр зауважив, що Франція вивчає перспективи розвитку в Україні. Зокрема, французькі підприємства зацікавлені в "упровадженні технологій зберігання енергії, модернізації інфраструктури або в інвестиціях в екологічно чистий водень".
Компанія Total Eren завершила на Херсонщині будівництво вітряної електростанції потужністю 215 мегават. Франція бачить низку можливостей для подальшої співпраці в цьому напрямі.
"Північний потік-2": останні новини
- Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив проєкт з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Блінкен наголосив, що "адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2".
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила: "Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером".