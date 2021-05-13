Ле Мер наголосив, що тільки країни ЄС мають вирішувати, як диверсифікувати постачання газу та зміцнювати енергетичну безпеку.

Актуально "Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини

Щодо "Північного потоку-2" позиція Франції вже була дуже чіткою. Франція принципово виступає проти будь-якого іноземного втручання в енергетичну політику ЄС і його держав-членів,

– наголосив міністр.

Посадовець погодився, що проєкт "Північний потік-2" не можна відокремити від питання транзиту російського газу через Україну. За словами Ле Мера, Франція розуміє занепокоєння України.

Деталі від Ле Мера

Міністр зауважив, що Франція схвалює підтримування українського транзиту у достатній кількості.

Зокрема, у 2019 році країна абсолютно підтримала укладення російсько-української транзитної угоди. Євросоюз став посередником.

Чи зацікавлена Франція в українській ГТС

За словами Ле Мера, Україна та Франція мають схожі енергетичні комплекси.

"Ми два найбільші виробники цивільної ядерної енергії в Європі, що прискорює наш шлях до безвуглеводної економіки", – наголосив посадовець.

Міністр зауважив, що Франція вивчає перспективи розвитку в Україні. Зокрема, французькі підприємства зацікавлені в "упровадженні технологій зберігання енергії, модернізації інфраструктури або в інвестиціях в екологічно чистий водень".

Компанія Total Eren завершила на Херсонщині будівництво вітряної електростанції потужністю 215 мегават. Франція бачить низку можливостей для подальшої співпраці в цьому напрямі.