Про це інформує видання Axios з посиланням на наближені до адміністрації президента США джерела. Мовляв, санкції щодо компанії, яка безпосередньо стежить за прокладанням трубопроводу, вирішили відкласти.

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Адміністрація Байдена не хоче ускладнювати відносини з Берліном

В Axios пояснюють: на такий крок глава Білого дому йде, адже не хоче збільшувати напруженість у відносинах США та Німеччини. Наразі Байдену дуже важко знайти підхід щодо ситуації з Росією та "Північним потоком-2".

Незабаром Держдеп США має направити до Конгресу свій традиційний звіт. У документі має бути перелік підсанкційних компаній та осіб. За попередньою інформацією, під каральні обмеження потраплять кілька російських суден.

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