В то же время американские и немецкие власти готовы компенсировать Украине транзитные сборы. Их государство потеряет из-за того, что трубопровод будет пролегать в обход нашей территории.

Читайте также Блинкен призвал Меркель снизить риски от "Северного потока-2" – Голос Америки

Однако на фоне завершения "Северного потока-2" США и Германия могут оказать помощь Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.

О чем еще говорили

Государства также обсудили возможность прекращения поставок голубого топлива по газопроводу, если Россия решит оказать давление на нашу страну.

  • Штаты допускают введение санкций против Москвы, если агрессор сократит поставки газа в Украину.

Кроме этого, Германия заявила, что готова начать переговоры с Кремлем относительно продолжения транзита российского газа через Украину.

"Северный поток-2": Что известно

  • Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
  • В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.
  • В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
  • Штаты выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

К теме США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена