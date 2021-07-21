Представители администрации Джо Байдена спокойно призвали украинских коллег отказаться от критики "Северного потока-2". По крайней мере об этом утверждают СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Оппозиция соглашению может помешать отношениям Вашингтона и Киева

Сейчас продолжаются напряженные переговоры относительно будущего соглашения между США и Германией по газопроводу. И в их разгар в администрации Байдена ходят разговоры о том, что Украине стоит не высказывать возмущение.

По словам четырех человек из администрация Байдена, выступление общественности с оппозицией по отношению к будущему соглашению может повредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев. Чиновники также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии. В то же время высокопоставленный чиновник администрации частично опроверг эти данные. Он заявил, что ситуация более деликатная, чем эта, но отказался предоставить детали.

Американские переговорщики и дипломаты подали сигнал, что отказались от блокировки "Северного потока-2". По утверждениям СМИ, теперь "нужно успокоить Украину", которая от запуска трубы пострадает больше всего.

Северный поток-2: последние заявления