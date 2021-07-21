Представители администрации Джо Байдена спокойно призвали украинских коллег отказаться от критики "Северного потока-2". По крайней мере об этом утверждают СМИ, ссылаясь на собственные источники.
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Оппозиция соглашению может помешать отношениям Вашингтона и Киева
Сейчас продолжаются напряженные переговоры относительно будущего соглашения между США и Германией по газопроводу. И в их разгар в администрации Байдена ходят разговоры о том, что Украине стоит не высказывать возмущение.
По словам четырех человек из администрация Байдена, выступление общественности с оппозицией по отношению к будущему соглашению может повредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев. Чиновники также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии. В то же время высокопоставленный чиновник администрации частично опроверг эти данные. Он заявил, что ситуация более деликатная, чем эта, но отказался предоставить детали.
Американские переговорщики и дипломаты подали сигнал, что отказались от блокировки "Северного потока-2". По утверждениям СМИ, теперь "нужно успокоить Украину", которая от запуска трубы пострадает больше всего.
Северный поток-2: последние заявления
- США и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". Украине в нем якобы предложат компенсацию.
- В немецком правительстве уверяют, что не хотят, чтобы украинцы остались без доходов в госбюджет из-за российского трубопровода.
- Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель 12 июля и обсудил вопросы трубы и вреда, который она может нанести Украине.
- Канцлер Германии заверила, что Украина остается транзитной страной для газа, даже если будет завершено строительство газопровода.