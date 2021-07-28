Мовиться про пропозицію української сторони ініціювати консультації з ЄС і Німеччиною відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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Так, це дасть можливість Україні наполягати на санкціях, які не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2", або на компенсаціях чи чіткіших гарантіях.

Країна-партнер, яка сподівається одного дня приєднатись до ЄС, нарешті насмілилась встати і відкрито вимагати, щоб Комісія та Німеччина, найбільша і наймогутніша країна-член ЄС, поважали її права,

– йдеться у матеріалі.

Politico також пише, що багато європейських політиків "посміювалися та захоплювалися" кмітливістю Києва під час приватних розмов.

"Вони абсолютно праві. Серед моїх колег в інституціях є думка, що Угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони", – заявив один з високопосадовців із ЄС.

Водночас є й такі які погодилися з тезою про кмітливість реакції, але назвали її "потенційно необдуманою".

Вони здивовані, чому Уркаїна не зробила цього раніше.

Зверніть увагу! Джо Байден і Ангела Меркель досягли згоди у питанні "Північного потоку-2". Вони домовилися, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску трубопроводу.

Що передбачає угода: коротко

виділення Німеччиною додаткової фінансової допомоги Україні у розмірі понад 200 мільйонів євро;

створення фонду обсягом не менше 1 мільярда доларів, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії;

спрямування зусиль на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року;

використання важелів для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.

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