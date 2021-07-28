Говорится о предложении украинской стороны инициировать консультации с ЕС и Германией в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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Да, это даст возможность Украине настаивать на санкциях, которые не допустят завершения строительства "Северного потока-2", или на компенсациях или четких гарантиях.

Страна-партнер, которая надеется однажды присоединиться к ЕС, наконец осмелилась встать и открыто требовать, чтобы Комиссия и Германия, самая крупная и мощная страна-член, уважали ее права,

– говорится в материале.

Politico также пишет, что многие европейские политики "посмеивались и восхищались" сообразительностью Киева во время частных разговоров.

"Они абсолютно правы. Среди моих коллег в институтах есть мнение, что Соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на украинцев, а не на обе стороны", – заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

В то же время есть и такие, которые согласились с тезисом о смекалке реакции, но назвали ее "потенциально необдуманной".

Они удивлены, почему Украина не сделала этого раньше.

Обратите внимание! Джо Байден и Ангела Меркель достигли согласия в вопросе "Северного потока-2". Они договорились, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска трубопровода.

Что предусматривает соглашение: коротко

выделение Германией дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 миллионов евро;

создание фонда объемом не менее 1 миллиарда долларов, который будет использоваться для финансирования инвестиций во время перехода Украины на возобновляемые источники энергии;

направление усилий на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года;

использование рычагов для продленияя на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину, что истекает в 2024 году.

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