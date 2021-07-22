Такое мнение озвучил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он заявил журналистам 22 июля в Вильнюсе.

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Политик заявил, что считает эти действия ошибкой, которая будет дорого стоить. И он видит возможность исправить эту ошибку.

Если бы Украине был бы предложен план действий относительно членства в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины,

– заявил Ландсбергис.

По мнению Литвы, газопровод является большой победой российского президента, так что "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если это не будет сделано, то это будет поражением... прежде всего, тех государств, которые договорились по "Северному потоку-2", – подытожил политик.

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